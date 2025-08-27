Imvesta Real Estate riscrive il destino del patrimonio abbandonato e lo racconta a Suruq

Il lavoro di Imvesta Real Estate è protagonista nel nuovo episodio della serie di documentari di Suruq Magazine, il progetto editoriale ideato da Appress Agency e prodotto da Rockisland Studio. Nato come rivista e ampliatosi in formato video e digital, Suruq documenta iniziative d’eccellenza che riguardano la Sicilia orientale e le Isole Eolie, in cui l’impresa diventa strumento culturale e sociale.

Parte del gruppo ICS, Imvesta non è una semplice agenzia immobiliare: è un atelier di consulenza di alto livello focalizzato su asset selezionati come masserie, dimore storiche o edifici dequalificati. L’obiettivo è rigenerare immobili con potenziale attraverso un percorso che combina rigore tecnico, analisi legale e visione strategica.





Come racconta a Suruq il direttore operativo del progetto, Ottavio Giuffrida, l’approccio si fonda su attenzione ai luoghi, concretezza e riservatezza: “Siamo partiti senza rumore e senza proclami, con i piedi per terra e un’idea chiara in testa: dare nuova vita a ciò che è stato dimenticato”. L’idea è trasformare edifici in disuso in risorse funzionali, senza alterarne la memoria storica.

Questo nuovo episodio della serie video di Suruq esplora proprio questo: un modo di fare impresa che parte dalla passione. La serie racconta le eccellenze umane e creative della Sicilia orientale e delle Isole Eolie. E in Imvesta ha trovato una storia che incarna perfettamente questa visione.