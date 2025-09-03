In 2mila a Siracusa per accogliere la flotta della Global Sumud Flotilla

Circa 2 mila persone si sono presentate alla Marina di Siracusa dove è ormeggiata la flotta della Global Sumud Flotilla. La partenza per Gaza, prevista per la giornata di domani, è stata rinviata per le condizioni meteo marine, per cui le barche si ritroveranno nel porto di Augusta dove salperanno il 7 settembre. È stato allestito un palco dove gli organizzatori hanno raccontato le loro esperienze.

Sono state anche annunciate mobilitazioni per non far disputare la partita di calcio valida per le qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Israele prevista il 14 ottobre a Udine.



