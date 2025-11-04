In anteprima le immagini del docufilm “Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò lacrime a Siracusa”

Su Siracusa News in anteprima le prime immagini del docufilm “Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò lacrime a Siracusa”, un racconto intenso e toccante che ripercorre i quattro giorni – dal 29 agosto al 1° settembre 1953 – in cui un piccolo quadro di gesso raffigurante il Cuore Immacolato di Maria cominciò a versare lacrime nella camera da letto di due giovani sposi siracusani, Antonina e Angelo Iannuso, in attesa del loro primo figlio.

In poco tempo tutta Siracusa accorse per assistere a quello che appariva come un evento inspiegabile, che si ripeté più volte sotto gli occhi increduli di migliaia di fedeli e curiosi giunti in via degli Orti, nel quartiere Borgata Santa Lucia. Giornalisti, fotografi e cineamatori immortalarono quelle lacrime che segnarono per sempre la storia e la devozione della città.

Tra le testimonianze più straordinarie, quella di Nicola Guarino, che il 30 agosto 1953 riuscì a riprendere con la sua cinepresa da 9,5 mm momenti unici della lacrimazione. Oggi, per la prima volta, le immagini filmate da Guarino – restaurate e digitalizzate in alta definizione – vengono mostrate integralmente, accompagnate dai racconti dei testimoni oculari di quei giorni indimenticabili.

La profonda emozione che Siracusa ha vissuto allora, e che ancora oggi continua a rivivere, emerge con forza dalle immagini d’epoca e dalle interviste curate da Fausto Della Ceca, Valeria Castrucci e Anna Lavinia.

La proiezione del docufilm si terrà giovedì 6 novembre alle 17.30 al Centro Congressi del Santuario della Madonna delle Lacrime, in un evento promosso in collaborazione tra Arcidiocesi di Siracusa e Tv2000.

Il documentario andrà poi in onda in prima serata su Tv2000, in concomitanza con l’anniversario della Dedicazione del Santuario, avvenuta il 6 novembre 1994, giorno in cui Papa Giovanni Paolo II pronunciò la preghiera di consacrazione