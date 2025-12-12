In arrivo 4,8 milioni di fondi Fsc per la nuova rete idrica di Città Giardino a Melilli

Ammonta a 4,8 milioni di euro il finanziamento dell’assessorato regionale dell’Energia per il progetto esecutivo della nuova rete idrica di Città Giardino, frazione del Comune di Melilli. Le risorse, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sono state assegnate dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti all’Assemblea territoriale idrica della provincia. L’intervento, infatti, rientra tra quelli previsti dall’accordo Fsc siglato, a maggio del 2024 a Palermo, dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dal presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.

L’intervento sarà realizzato dal Comune di Melilli, nell’ambito di una convenzione, e rientra tra le operazioni strategiche per migliorare la gestione delle risorse idriche in alcune zone della Sicilia.

“La realizzazione di quest’opera – dichiara l’assessore Francesco Colianni – conferma, ancora una volta, l’impegno concreto del governo regionale nella gestione ottimale dell’acqua, con l’obiettivo di migliorare i servizi per i cittadini. Ringrazio gli uffici del mio assessorato che stanno traducendo in risultati tangibili le strategie e gli obiettivi di spesa che ci siamo dati. Entro il primo semestre del prossimo anno intendiamo completare la spesa dei fondi Fsc e stiamo lavorando per mettere in campo tutte le risorse europee a nostra disposizione. Il finanziamento per la rete idrica di Città Giardino rappresenta un altro passo in questa direzione”.

Nel corso di quest’anno, l’assessorato ha finanziato interventi a valere sul fondo Fsc per complessivi 40,7 milioni di euro che permetteranno di contrastare la perdita di risorse idriche in territori già colpiti da criticità relative al cambiamento climatico e soprattutto consentirà di rendere più efficiente e moderna la rete di distribuzione delle acque.