Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola nell’ambito dei quotidiani servizi di contrasto allo spaccio di droga predisposti sul territorio.

L’intervento è scattato nel corso di un controllo effettuato nella periferia di Avola, dove gli investigatori hanno fermato alcune autovetture in transito. Tra queste anche quella condotta dal trentacinquenne, a bordo della quale viaggiavano la compagna e il figlio minorenne.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il comportamento dell’uomo ha subito destato sospetti. Il suo evidente nervosismo ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo procedendo a una perquisizione del veicolo.

L’ispezione ha consentito di rinvenire cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 grammi, un involucro contenente 8 grammi di cocaina e 1.300 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori presumibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il trentacinquenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello stesso contesto operativo, la compagna dell’uomo è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato.

Le indagini proseguono per ricostruire l’eventuale rete di approvvigionamento e di distribuzione della droga sequestrata. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.