In bici da Würzburg a Siracusa contro le malattie rare: Jörg Richter a Palazzo Vermexio

Attualità · giovedì

Duemiladuecento chilometri in bicicletta dalla Germania alla Sicilia, attraverso l’Austria, le Alpi e tutta l’Italia, per sostenere la ricerca sulle malattie rare. È l’impresa di Jörg Richter, ciclista ed ex vigile del fuoco tedesco. Richter pedala per l’associazione “Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff” (“Mano nella mano contro Tay-Sachs e Sandhoff”). Quest’anno il suo tour di beneficenza parte da Würzburg e arriva a Siracusa,. A comunicarlo è il consigliere comunale Luigi Cavarra

Giovedì 1° ottobre, intorno alle 12, il sindaco di Siracusa accoglierà Richter a Palazzo Vermexio. Saranno presenti anche gli ex consiglieri comunali Antonino Pecoraro ed Emanuele La Rosa. Lo stesso giorno il ciclista sarà ricevuto anche dai Vigili del fuoco di Siracusa, come è già successo in altre città italiane lungo il percorso.

La scelta di Siracusa non è casuale. Da maggio 2025 è la città gemellata più recente di Würzburg. Per questo, alla partenza, Richter è stato salutato non solo dal sindaco di Würzburg, Martin Heilig, ma anche da Pecoraro. Nel 2018 era stato proprio Pecoraro, insieme al collega La Rosa, ad avviare l’amicizia tra le due città. L’ex consigliere si è detto contento che quest’anno il tour sostenga anche il giovane gemellaggio. Il sindaco Heilig ha sottolineato il valore del volontariato, che aiuta i malati e le loro famiglie, soprattutto quando si tratta di malattie rare.

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Anche i presidenti e fondatori dell’associazione, Birgit Hardt e Folker Quack, hanno salutato Richter e gli hanno augurato forza e fiato per il tour. È un viaggio faticoso, ma serve a far conoscere queste malattie rare e a raccogliere donazioni per la ricerca. I primi risultati fanno sperare che i bambini con le gangliosidosi (Tay-Sachs, Sandhoff o GM1) possano avere una possibilità per il futuro. Purtroppo, però, molti progetti di ricerca si sono fermati per mancanza di fondi. Richter contribuisce a cambiare questa situazione con l’attenzione che le sue imprese riescono ogni volta a ottenere.