In campo interventi per circa 50 milioni di euro. Carta: “risposte concrete”

Politica · Stralcio 1030/IV

Un pacchetto di interventi per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro, destinato a sostenere famiglie, agricoltura, persone fragili, scuola e sicurezza del territorio. È il risultato del lavoro della IV Commissione “Territorio, Ambiente e Mobilità” ARS, presieduta dall’On. Giuseppe Carta, nell’ambito della manovra finanziaria regionale.

“Abbiamo messo al centro il sostegno alle famiglie, la tutela dei più fragili, la difesa del territorio, il comparto agricolo e il rafforzamento dei servizi pubblici – ha spiegato Carta -. Si tratta di un pacchetto di importanti misure, per circa 50 milioni di euro, che serviranno a dare risposte concrete al territorio ed ai cittadini”.

Tra le misure previste figurano 6,5 milioni di euro per incrementare il contributo destinato ai residenti siciliani e gli sconti sui collegamenti aerei, 8 milioni di euro per il Fondo dedicato ai disabili gravi e ai malati gravissimi, 3 milioni di euro per il potenziamento dei servizi Asacom nelle scuole e 25 milioni di euro per gli interventi legati all’emergenza incendi e agli eventi calamitosi del 2026, con risorse destinate alla Protezione Civile e al ristoro del comparto agricolo.

Tra le novità più significative anche la definizione delle aree idonee per gli impianti fotovoltaici, con il limite dello 0,8% della Superficie Agricola Utilizzata, una misura pensata per coniugare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del suolo agricolo e del paesaggio siciliano. Si tornerà inoltre di nuovo ad assumere: il provvedimento prevede infatti lo sblocco delle assunzioni all’AST e nella SEUS, consentendo di rafforzare gli organici e migliorare i servizi sanitari e di emergenza sul territorio.

Durante il dibattito in aula Carta ha inoltre portato avanti una decisa battaglia affinché venissero stanziate le risorse per i ristori degli incendi del 2023 che hanno colpito il Siracusano, in particolare i territori di Melilli, Augusta e Priolo. Grazie all’interlocuzione con il Governo Regionale, è stato assunto l’impegno a inserire nella prossima manovra finanziaria regionale i 4 milioni di euro necessari a garantire finalmente i ristori alle famiglie e alle imprese ancora in attesa dei contributi.