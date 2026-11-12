In Confindustria Siracusa, convegno su dati epidemiologici e prevenzione

Attualità · SALUTE E LAVORO

Come leggere i dati epidemiologici del territorio siracusano e utilizzarli per orientare le scelte di prevenzione? È la domanda al centro del convegno “Salute, ambiente e lavoro: conoscere i dati per rafforzare la prevenzione”, in programma domani, venerdì 13 novembre, presso la Sala “Ugo Gianformaggio” di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca 282. La registrazione dei partecipanti inizierà alle 8.30, i saluti istituzionali sono previsti alle 9.15 e la chiusura dei lavori alle 14.00.

L’incontro, promosso dal Gruppo tecnico Salute di Confindustria Siracusa, inaugura le Giornate Aretusee sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. L’obiettivo è mettere a confronto le competenze di chi raccoglie e analizza i dati epidemiologici con quelle di chi opera nella sanità pubblica, nella medicina del lavoro e nelle imprese, per tradurre le evidenze disponibili in azioni di prevenzione.

Rendere comprensibili i dati, spiegando come sono raccolti, che cosa consentono di osservare e con quali limiti, aiuta anche a rispondere alla disinformazione e alle semplificazioni dei titoli sensazionalistici sull’argomento.

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Dopo i saluti istituzionali, introdurrà i lavori Guglielmo Arrabito, vicepresidente di Confindustria Siracusa con delega alla Salute e Sicurezza. La prima sessione sarà dedicata all’ambiente e ai dati del territorio siracusano, con un approfondimento sulle tendenze rilevate dai Registri Tumori di Catania, Messina, Enna e Siracusa e sulle specificità del territorio. La seconda affronterà le patologia di origine professionale e il ruolo dell’INAIL nel riconoscimento delle patologie professionali e sulle attività di prevenzione dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Siracusa.

Infine la tavola rotonda “Siracusa: dai dati alle azioni. Quale rete tra ambiente, lavoro, sanità e imprese?” riunirà i responsabili dei Registri Tumori, l’INAIL, lo S.Pre.S.A.L., l’ASP di Siracusa e Confindustria Siracusa. Il confronto si concentrerà su come utilizzare i dati per orientare la programmazione sanitaria, la sorveglianza epidemiologica e la prevenzione nei luoghi di lavoro. Si discuterà anche di come comunicare questi dati in modo chiaro e rigoroso, spiegando che cosa consentono di affermare e quali aspetti richiedono ulteriori approfondimenti, così da contrastare la disinformazione, le fake-news e le interpretazioni sensazionalistiche sui rapporti tra salute, ambiente e lavoro.

Responsabile scientifico del convegno è Carlo Sciacchitano di Sonatrach Raffineria Italiana e coordinatore del tavolo salute di Confindustria.