In Confindustria Siracusa la presentazione nuovi bandi PSP 2023–2027

Si terrà lunedì 4 maggio alle 16 nella Sala “U. Gianformaggio” di Confindustria Siracusa, l’incontro per la “Presentazione dei nuovi bandi PSP 2023–2027 – L’Assessore informa il territorio”. A guidare i lavori sarà l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che darà un aggiornamento sulle politiche regionali e sulle risorse disponibili per le imprese. Aprirà i lavori il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale.

Verranno illustrate le opportunità offerte dal Piano Strategico della PAC 2023–2027, con le misure di sostegno e sviluppo per le imprese agricole. Previsti gli interventi di Francesco Azzaro, dirigente dell’Ispettorato Agricoltura di Siracusa e Paolo Terranova, presidente dell’Ordine degli Agronomi di Siracusa.

Nel corso dell’incontro saranno presentate esperienze concrete, tra cui il progetto SoiLUTION, a cura del Liceo O.M. Corbino, sviluppato nell’ambito del programma di formazione imprenditoriale per le scuole superiori. E’ prevista inoltre la testimonianza di Salvatore Magliocco proprietario dell’azienda Pasam Agrumi, esempio di innovazione nel settore.

L’appuntamento è aperto a tutte le imprese e rappresenta una importante occasione di confronto sulle nuove misure e modalità di accesso ai finanziamenti, con l’obiettivo di rafforzare il sistema agricolo locale.