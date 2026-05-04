In Confindustria Siracusa workshop su leadership e fiducia come leva strategica

Su iniziativa della Sezione Terziario Innovativo, Confindustria Siracusa il workshop “Leadership e Fiducia come leva strategica – Come rafforzare la coesione del team e migliorare la performance organizzativa”, in programma il 7 maggio 2026 alle 9:30 nella sede di Viale Scala Greca 282.

L’iniziativa è rivolta a imprenditori, manager e responsabili delle risorse umane e punta a fornire strumenti concreti per sviluppare una leadership efficace e rafforzare la fiducia all’interno delle organizzazioni, elemento sempre più determinante per la crescita e la competitività delle imprese.

In un contesto in continua evoluzione, la fiducia rappresenta un fattore chiave per favorire il coinvolgimento delle persone, stimolare l’innovazione e migliorare le performance aziendali. Il workshop offrirà spunti e strategie per creare ambienti di lavoro collaborativi, valorizzare il capitale umano e rafforzare il senso di appartenenza nei team.

Relatore dell’incontro sarà Sergio Borra, CEO & Founder di Dale Carnegie Italia, realtà di riferimento nella formazione manageriale e nello sviluppo delle competenze trasversali. Con oltre trent’anni di esperienza, Borra ha formato migliaia di imprenditori, manager e professionisti, affiancando aziende anche a livello internazionale.

Attraverso i suoi corsi e interventi si concentra su leadership, comunicazione efficace, team building e motivazione, offrendo strumenti pratici per migliorare le performance