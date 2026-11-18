Attualità · Palazzo Vermexio

In corso il consiglio comunale a Siracusa sulla sfiducia, ma “si recita a soggetto”Chi studiava gli appunti, chi andava a braccio, chi ha preso parola per la prima volta dalla surroga e chi addirittura dall’insediamento. Oggi tutti i consiglieri hanno voluto dare il proprio “contributo” in occasione della mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia. Per chi è più avvezzo a visitare l’aula Vittorini, la seduta di oggi aveva quasi le sembianze di un primo giorno di scuola. Tutti i 31 consiglieri – a eccezione dell’unico assente, Gianni Boscarino – ben vestiti e truccati, consapevoli che quello di oggi sarebbe stato più un evento pubblico che un vero e proprio momento di confronto politico. Perchè ascoltando gli interventi, a eccezione di qualche passaggio, di politica ce n’è stata poca.

I promotori della sfiducia che – consapevoli di un presunto garantismo, seppur avendo presentato la mozione solo dopo un’azione giudiziaria (e non politica) a Palazzo Vermexio – hanno attaccato tout court il sindaco sull’operato, senza però entrare mai nel merito. E gli argomenti non sarebbero mancati: mancata programmazione del nuovo bando di igiene urbana, decoro, Municipale. E chi più ne ha, più ne metta. Dall’altra i consiglieri di maggioranza che hanno difeso il proprio operato e quello di sindaco e amministrazione, rivendicando opere pubbliche, strade e inaugurazioni future. Insomma, un film già visto e dal copione facilmente preventivabile.

In mezzo un sindaco tutt’altro che remissivo, ma che, invece ha rimesso sul piatto tutte le proprie fiches ribadendo che lui sarà giudicato “dalla storia”. Respingendo ogni accusa, sottolineando come la “nuova gestione della città” paventata dagli altri partiti sia ridicola perché lui sa cosa ha trovato nel 2013. E che resterà fino al 2028. Insomma, sembrava l’opera pirandelliana “Questa sera si recita a soggetto”. Dove tutti hanno fatto la propria parte, ma qui nessuno del pubblico era sorpreso dell’andamento dello spettacolo. Che intanto prosegue