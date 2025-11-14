“In farmacia per i bambini”, l’Aeronautica militare di Siracusa al fianco dei più piccoli

Anche quest’anno gli uomini e le donne del Distaccamento Aeronautico di Siracusa e della 137ª Squadriglia Radar Remota Mezzogregorio rinnovano con orgoglio il proprio impegno a favore della collettività, prendendo parte alla tredicesima edizione di “In farmacia per i bambini”. Una presenza discreta ma costante, che testimonia la profonda vicinanza dell’Aeronautica Militare ai temi della solidarietà e della tutela dei più fragili.

La campagna, promossa dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, è ormai un punto di riferimento nazionale per il contrasto alla povertà sanitaria minorile. Attraverso un’azione capillare sul territorio di Siracusa e dei comuni di Augusta, Carlentini, Melilli, Rosolini e Pachino, l’iniziativa mira a garantire a tutti i bambini il diritto fondamentale alla salute, un valore che la Forza Armata riconosce e sostiene con convinzione.

Nella settimana dedicata ai diritti dell’infanzia, che culmina il 20 novembre, il personale militare dell’Aeronautica Militare del territorio sarà presente nelle farmacie della città e della provincia al fianco delle associazioni di volontariato locali, contribuendo a sensibilizzare i cittadini e a favorire una cultura della cura e della prossimità.

La partecipazione dell’Aeronautica Militare testimonia, ancora una volta, l’impegno quotidiano verso le comunità del territorio e la volontà di essere presenti non solo nei cieli, ma ovunque ci sia bisogno di supporto, ascolto e attenzione. Tutti i cittadini sono invitati a unirsi a questa rete di solidarietà, partecipando alla settimana di sensibilizzazione che proseguirà fino al 20 novembre 2026, per offrire un aiuto concreto a chi, oggi più che mai, necessita di protezione e speranza.