In Finanziaria aumento delle giornate per tutti i forestali

“Nel disegno di legge finanziaria all’esame dell’Ars sarà previsto un incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai forestali, così da offrire maggiore stabilità economica”. Lo annuncia il presidente della Regione, Renato Schifani, anticipando lo stanziamento di 41 milioni di euro per la cura di boschi e foreste. Le nuove risorse consentiranno di potenziare gli interventi di manutenzione e le attività di prevenzione degli incendi del dipartimento dello Sviluppo rurale, oltre a prolungare – in base alle condizioni climatiche – l’operatività delle squadre antincendio del Corpo forestale.

“L’estensione delle giornate lavorative per i circa 13.500 operai a tempo determinato – prosegue Schifani – va incontro alle necessità del personale e del territorio, e rappresenta un passo avanti verso una gestione più sostenibile degli oltre 180 mila ettari delle aree demaniali”.