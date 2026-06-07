In giro a Catania nonostante il divieto di ritorno: denunciato giovane Siracusano

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, al termine di un intervento coordinato con la Centrale Operativa, hanno denunciato — sulla base degli indizi raccolti e ancora da verificare in sede giurisdizionale — un 27enne originario del Siracusano per violazione del divieto di ritorno nel comune di Catania.
L’episodio si è verificato nella notte, intorno alle 2, quando i militari dell’Arma sono intervenuti in via Zurria, nei pressi di un parcheggio, dopo una segnalazione giunta al 112 per rumori riconducibili a vetri infranti.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato un uomo che camminava a piedi lungo la strada e, riconoscendolo come soggetto già noto per precedenti vicende giudiziarie, lo hanno fermato e identificato. Si tratta di un 27enne residente a Lentini.
I successivi controlli effettuati all’interno del parcheggio e in un’area di cantiere adiacente non hanno però evidenziato tentativi di furto né la presenza di vetrate danneggiate.
Attraverso ulteriori verifiche nella banca dati delle Forze di Polizia, i militari hanno quindi accertato che il giovane era destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio del comune di Catania emesso dal Questore.
Per il 27enne è così scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.
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