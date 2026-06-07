Carabinieri In giro a Catania nonostante il divieto di ritorno: denunciato giovane Siracusano I militari lo hanno notato un uomo che camminava a piedi lungo la strada e, riconoscendolo come soggetto già noto per precedenti vicende giudiziarie, lo hanno fermato e identificato Link copiato!

I militari lo hanno notato un uomo che camminava a piedi lungo la strada e, riconoscendolo come soggetto già noto per precedenti vicende giudiziarie, lo hanno fermato e identificato

di Ottavio Gintoli