In giro a Siracusa con un coltello e una tonfa: denunciati

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno denunciato due persone che, a seguito di una verifica su strada, sono state trovate in possesso, rispettivamente, di un coltello a serramanico e di un tonfa in metallo (un’arma tradizionale delle arti marziali).

Inoltre, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato, nella giornata di ieri, un servizio straordinario del territorio a Noto ed hanno identificato 111 persone e controllato 54 veicoli.