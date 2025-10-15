Tutto pronto a Portopalo per la V edizione del Mo’sta Fest

In collegamento con il Sindaco Rachele Rocca

Ultime news

1 minuto di lettura
Polizia

In giro con la droga in piazza Santa Lucia: segnalato un 46enne

Quale assuntore di droga

Quale assuntore di droga

1 minuto di lettura

Ieri mattina, agenti del Commissariato di Polizia di Ortigia nel corso di predisposti servizi volti al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto ad un controllo, in piazza Santa Lucia, un uomo di 46 anni, già conosciuto alle forze di polizia, sorpreso con una modica quantità di crack.

Il quarantaseienne è stato segnalato all’Autorità Ammnistrativa quale assuntore di droga.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni