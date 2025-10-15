In giro con la droga in piazza Santa Lucia: segnalato un 46enne

Ieri mattina, agenti del Commissariato di Polizia di Ortigia nel corso di predisposti servizi volti al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto ad un controllo, in piazza Santa Lucia, un uomo di 46 anni, già conosciuto alle forze di polizia, sorpreso con una modica quantità di crack.
Il quarantaseienne è stato segnalato all’Autorità Ammnistrativa quale assuntore di droga.
