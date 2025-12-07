In memoria di Anna Catalano progetto natalizio all’Hospice di Siracusa

La famiglia di Anna Catalano, in sua memoria, ha voluto donare all’Hospice Siracusa un progetto natalizio dal forte valore simbolico e umano, intitolato “Un giorno, un dono di luce”.

L’iniziativa nasce dal desiderio di portare conforto, vicinanza e un messaggio di speranza ai familiari dei pazienti ricoverati, nonché un sincero ringraziamento al personale sanitario che ogni giorno opera con dedizione e professionalità.

Cuore del progetto è un albero di Natale luminoso, accompagnato da messaggi di sostegno e parole di incoraggiamento. Grazie alla generosità e alla solidarietà di molte persone – parenti, amici e conoscenti della famiglia – sono stati preparati anche dei doni natalizi.

È stato inoltre realizzato un calendario dell’Avvento speciale: da partire da domani fino al 24 dicembre, ogni giorno il personale del reparto, i familiari dei pazienti e i degenti stessi potranno aprire un piccolo dono simbolico, pensato per portare un momento di luce, conforto e condivisione.

La famiglia desidera rivolgere un ringraziamento sincero e affettuoso a tutto il personale medico, infermieristico e agli operatori sociosanitari.

Un grazie particolare va al direttore di reparto, dottor Moruzzi, persona squisita, sempre disponibile e dotata di grandi qualità umane, la cui sensibilità e attenzione verso i pazienti e i loro familiari rappresentano un punto di riferimento prezioso.

“Un giorno, un dono di luce” vuole essere un gesto semplice ma profondo: far sentire che nessuno è solo, soprattutto nei momenti più difficili. Un modo per trasformare il reparto in un luogo in cui la cura si accompagna anche all’umanità, al calore e alla vicinanza.