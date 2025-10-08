In Ortigia si gira il fim “Missing the Boat”: il cinema protagonista a Siracusa

Siracusa torna sotto i riflettori del grande cinema. La casa di produzione Tapeless Film Service S.r.l. sarà infatti protagonista di due giornate di riprese nel cuore di Ortigia per il film “Missing the Boat”, con il supporto del Settore Cultura e Turismo – Film Commission del Comune di Siracusa.

Le riprese si svolgeranno il 13 e 14 ottobre 2025, in diverse vie e piazze dell’isola, tra Riva Nazario Sauro, Via dei Mergulensi, Passeggio Aretusa e Lungomare di Levante Vittorini, dove sarà temporaneamente regolamentata la circolazione veicolare per consentire le attività del set.

Per l’occasione, il Comune ha disposto — tramite ordinanza del Settore Mobilità e Trasporti — divieti di sosta con rimozione coatta e deroghe temporanee al traffico per i mezzi della produzione. La Polizia Municipale assisterà le operazioni di transito e stazionamento dei veicoli tecnici, garantendo la sicurezza delle aree interessate.

Non è la prima volta che Tapeless Film Service sceglie Siracusa come set naturale. Dopo aver curato le riprese per la sfilata di Dolce & Gabbana e realizzato uno spot dedicato a uno spumante destinato al mercato statunitense, la società torna a lavorare tra le strade e le piazze del centro storico, confermando il forte appeal cinematografico della città.

Il set di “Missing the Boat” si aggiunge alle riprese già in corso per “SyraKus”, il nuovo lungometraggio prodotto da Pandora Film Production GmbH e Kino Produzioni, ispirato al romanzo “La passeggiata da Rostock a Siracusa” di Friedrich Christian Delius, edito da Sellerio.