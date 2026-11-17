Politica · Il caso

Il comitato Futuro Nazionale Augusta 1237 chiude definitivamente la propria sede e interrompe l’esperienza all’interno del movimento politico fondato da Roberto Vannacci. La decisione è stata annunciata dalla portavoce, la dottoressa Marika Cultrea, che ha comunicato anche la volontà di restituire le tessere alla Direzione nazionale.

Alla base della scelta ci sarebbe una profonda insoddisfazione per la gestione regionale del movimento, giudicata troppo verticistica e distante dalle esigenze dei territori. Il comitato, nato dall’iniziativa di giovani studenti universitari, contesta in particolare le modalità con cui sarebbero state assunte le decisioni e la mancanza di occasioni di confronto con chi ha contribuito alla crescita del progetto politico ad Augusta.

Nel documento, Cultrea esprime critiche nei confronti dell’onorevole Tommaso Calderone, accusato di non aver favorito il dialogo e la valorizzazione delle nuove energie politiche. Contestato anche il comportamento del vicario Puntarello per alcune espressioni che, secondo la portavoce, sarebbero state utilizzate nei confronti di chi ha manifestato dissenso o deciso di lasciare il movimento.

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“Non siamo disposti a diventare comparse di una gestione padronale della politica. I giovani meritano rispetto, ascolto e dignità, non ordini e umiliazioni”, afferma Cultrea, che nel comunicato richiama anche la necessità di un effettivo rinnovamento della classe dirigente, senza riproporre metodi e logiche della politica tradizionale.

Tra gli elementi che hanno contribuito alla decisione viene citata anche la trasmissione televisiva Piazza Pulita, in onda su La7, durante la quale sarebbero state sollevate questioni relative alle procedure di tesseramento. Circostanze che, secondo il comitato, richiedono chiarimenti e verifiche da parte degli organismi competenti.

Con la restituzione delle tessere e la chiusura della sede si conclude dunque l’esperienza del comitato 1237, che nel documento definisce la propria scelta non una resa, ma una presa di posizione politica.

“Meglio chiudere una sede con dignità che restare dentro un progetto nel quale non ci riconosciamo più”, conclude Cultrea.