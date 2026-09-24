In provincia di Siracusa la pensione è… digitale: gli over 65 scelgono l’accredito

Attualità · POSTE ITALIANE

La trasformazione digitale ha cambiato le abitudini di tutti, anche dei pensionati. Nel Siracusano, il 96% degli over 65 ha scelto di ricevere la pensione tramite accredito su Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio o Postepay Evolution, anziché richiedere il rateo a sportello.

Tra gli uffici postali più virtuosi in provincia, quelli di Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Priolo e Testa dell’Acqua a Noto sfiorano il 100% delle pensioni accreditate.

La presenza della clientela allo sportello resta centrale: i cittadini continuano, infatti, a frequentare regolarmente gli uffici postali per accedere a una gamma sempre più ampia di prestazioni — dalla gestione del risparmio ai servizi di pagamento o del progetto Polis (richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto e certificati della pubblica amministrazione) — confermando il ruolo di Poste Italiane come presidio di vicinanza e punto di riferimento quotidiano per il territorio.

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La nuova familiarità con la tecnologia da parte dei meno giovani è un segnale che anche le generazioni meno digitali, con il giusto supporto degli operatori di sportello acquistano sicurezza e autonomia nella gestione dei propri risparmi. Conferma di questa evoluzione sono anche i numeri degli over 80 della provincia di Siracusa che utilizzano l’app, che superano le duemila persone. L’app di Poste Italiane è una vera e propria piattaforma integrata per l’accesso ai servizi: un percorso che aiuta le persone a essere più autonome e che accompagna anche le generazioni più mature verso un rapporto sempre più semplice e consapevole con le nuove tecnologie.