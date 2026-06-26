In sella per papà: il viaggio di 1.750 km da Carpaneto a Buccheri

Ci sono promesse che richiedono una vita intera per essere mantenute e distanze che solo il cuore può accorciare. Vanni Ferrari, 60 anni, socio della Cicloturistica San Giorgio di Carpaneto, ha trasformato un sogno d’infanzia in un’impresa epica: 1.750 chilometri in bicicletta, 15mila metri di dislivello e 112 ore di pedalata per unire l’Emilia alla Sicilia. La meta non era un traguardo qualunque, ma Buccheri, un borgo a 820 metri d’altezza nel Siracusano, dove la storia della sua famiglia ha radici profonde e dolorose.

Tutto nasce nel 1941, quando il padre di Vanni, Teoltino Ferrari (storico maestro elementare di Carpaneto), fu inviato come soldato proprio a Buccheri. Lì rimase fino al 1943, prima di essere catturato dagli inglesi e deportato in Africa e successivamente vicino a Gerusalemme. Teoltino tornò a casa solo il 10 agosto 1946, nel giorno di San Lorenzo, trovando un’Italia da ricostruire. Vanni, che visitò Buccheri per la prima volta a sei anni nel 1970, aveva giurato a se stesso che un giorno ci sarebbe tornato pedalando.

Il viaggio, durato due settimane, è stato un “condensato di emozioni”. Partito dalla Valchero, Ferrari ha attraversato lo Stivale facendo tappa in parrocchie e case di amici. Da Borgotaro a Sarzana, dove ha incrociato il Giro d’Italia, passando per la bellezza di Siena e il riposo a Roma ospite di concittadini.

Non sono mancati i momenti di convivialità, come ad Agropoli, dove Vanni si è fatto prestare una chitarra per suonare in piazza, o i piccoli imprevisti, come un raggio rotto a Sapri. Ogni colpo di pedale è stato dedicato al padre e a Nunzia, compagna di passioni scomparsa, che lo ha “accompagnato per un pezzo di strada” ogni giorno.

L’arrivo a Buccheri il 3 giugno è stato il culmine emotivo dell’avventura. Ad accoglierlo all’Infopoint c’era Maria Grazia, l’impiegata che Vanni aveva contattato anni prima. «Sono scoppiato in un pianto liberatorio», ha raccontato Ferrari, descrivendo un miscuglio di gioia per l’impresa e dolore per la mancanza dei genitori.

Particolarmente toccante è stata la visita alla ricostruzione di un’aula scolastica degli anni ’50 presso il borgo, un omaggio silenzioso alla professione del padre maestro. «È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita», ha scritto Vanni nel libro degli ospiti, ringraziando la comunità locale per un’accoglienza che lo ha fatto sentire a casa.

Il viaggio si è concluso a Siracusa, chiudendo idealmente un cerchio aperto 85 anni fa. Vanni Ferrari è tornato a Carpaneto in aereo, ma il suo cuore è rimasto tra i boschi e le colline di quella Sicilia che ha saputo onorare la memoria di un soldato e il sogno di suo figlio.