In Sicilia oltre 8mila DAT già depositate: a Siracusa 1 ogni 154 abitanti

L’Associazione Luca Coscioni ha realizzato “Oggi scegli tu”, la più ampia campagna di informazione mai realizzata in Italia sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Lo spot è stato trasmesso in 67 cinema e su 306 schermi in tutto il Paese, oltre che sui principali canali televisivi, radiofonici e sulla stampa nazionale.

Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere il diritto, garantito dalla legge 219/2017, di decidere anticipatamente come essere curati – o non curati – qualora in futuro non si sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Una tutela fondamentale del principio di autodeterminazione, che si estende fino alla fase finale della vita.

“Ancora una volta siamo costretti a sostituirci alle istituzioni per garantire ai cittadini un’informazione chiara e completa sui propri diritti – dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – L’attuale disinformazione di fatto sabota la legge, negando alle persone la possibilità di scegliere in libertà e consapevolezza. Chiediamo al Ministro Schillaci di rispettare gli obblighi previsti e di avviare finalmente una campagna nazionale degna di un Paese che riconosce l’autodeterminazione come valore fondamentale”.

Lo spot, realizzato grazie alle donazioni e al 5×1000, porta la voce di Luciana Littizzetto e nasce dalla testimonianza di Cristiano, piemontese, che ha vissuto il dramma della compagna Patrizia, colpita da un ictus e rimasta impossibilitata a comunicare le proprie volontà. In assenza delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, sono stati medici e istituzioni a decidere per lei. “Patrizia non avrebbe voluto vivere in quelle condizioni, ma non aveva potuto scriverlo”, racconta Cristiano. “Oggi voglio aiutare altri a non subire lo stesso destino”.

La campagna invita a informarsi e a depositare le proprie DAT. Sul sito associazionelucacoscioni.it è disponibile gratuitamente un modello aggiornato, elaborato da giuristi, medici ed esperti.

La voce di Luciana Littizzetto conclude lo spot con un appello semplice e diretto: “Scopri come fare il testamento biologico. Scarica il modello gratuito su associazionelucacoscioni.it. Oggi, scegli tu.”

Secondo l’Osservatorio dell’Associazione Luca Coscioni in Sicilia sono state depositate 8.208 DAT, pari a una ogni 219 abitanti (i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023).

Nel dettaglio provinciale:

Enna (479 DAT depositate, 1 ogni 152 abitanti)

Siracusa (730 DAT depositate, 1 ogni 154 abitanti)

Ragusa (512 DAT depositate, 1 ogni 179 abitanti)

Catania (1.800 DAT depositate, 1 ogni 188 abitanti

Caltanissetta (403 DAT depositate, 1 ogni 213 abitanti)

Messina (1.688 DAT depositate, 1 ogni 218 abitanti)

Palermo (946 DAT depositate, 1 ogni 256 abitanti)

Agrigento (785 DAT depositate, 1 ogni 266 abitanti)

Trapani (865 DAT depositate, 1 ogni 322 abitanti)