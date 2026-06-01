In Sicilia sfiorato il “6”: realizzati cinque “5” per oltre 68mila euro. Uno in provincia di Siracusa

Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, nella regione sono stati centrati cinque “5”, per un totale che supera i 68mila euro. Nel concorso di venerdì sono state realizzate tre vincite da 14.650,92 euro ciascuna: due a Catania, presso il “Tabacchi” in Viale Marco Polo, 21/23; una a Floridia, in provincia di Siracusa, nel “Tabacchi” in Via De Amicis, 25. Sabato sono stati centrati, invece, due premi da 25.859,69 euro ciascuno: uno a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, presso il “Negozio Eurobet” in Via Nazionale, 536; l’altro a Grammichele, in provincia di Catania, presso la “Tabaccheria Centro Servizi La 5” in Corso Roma, 110.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 4 giugno, sale a 173,2 milioni di euro.