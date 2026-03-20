In terapia intensiva l’uomo ustionato al volto e alle mani. Proseguono le indagini sull’accaduto

Ha 59 anni ed è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania l’uomo che ieri pomeriggio è rimasto ustionato al volto e alle mani dopo essere stato colpito da liquido infiammabile che ha poi preso fuoco.

Nonostante il quadro clinico iniziale avesse richiesto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso dall’ospedale Trigona, la sua situazione attuale non sarebbe considerata preoccupante anche se la prognosi resta comunque riservata. La permanenza nel reparto di terapia intensiva è comunque finalizzata principalmente a tenere sotto costante osservazione i polmoni, come da prassi in casi di gravi ustioni, che nel suo caso hanno interessato in particolare il volto e le mani.

Parallelamente alle cure mediche, le indagini della polizia si arricchiscono di nuovi elementi: secondo alcune indiscrezioni investigative, sul corpo dell’uomo sarebbero stati rinvenuti anche segni di percosse.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire il contesto in cui l’uomo è stato colpito dal liquido infiammabile, cercando di determinare se vi sia stata un’aggressione fisica prima del ferimento con il fuoco.