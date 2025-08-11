In vacanza a Siracusa nonostante un ordine di carcerazione: arrestato grazie al sistema “Alert Alloggiati”

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 36 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli.

L’uomo, che era in città in vacanza, deve espiare la pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di rapina, evasione ed inosservanza delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, ed è stato rintracciato grazie al sistema informatico “Alert Alloggiati” che impone ai gestori degli esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive di comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate volte, anche quest’anno, ha già permesso di individuare la presenza di ospiti con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano all’interno di strutture ricettive.





Tale procedura di registrazione che, oltre ad essere un obbligo per i titolari di strutture ricettive è anche un’importante tutela da ospiti “indesiderabili”. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Cavadonna.