In viaggio verso Kallipolis: Siracusa, Noto e Ragusa accolgono il Festival della Filosofia in Magna Grecia

La ricerca della “città ideale” non è solo un esercizio accademico, ma un’esperienza che trasforma il territorio siciliano in un’agorà contemporanea. Ha preso il via il Festival della Filosofia in Magna Grecia, un’iniziativa nata da un’idea della presidente Giuseppina Russo per rimettere i giovani al centro della riflessione filosofica. Il tema portante di questa edizione è “Kallipolis”, la magnifica utopia politica che ispira il confronto tra studenti, docenti e filosofi.

L’apertura ufficiale è avvenuta nella cornice del Teatro Tina Di Lorenzo di Noto, dove la lezione-spettacolo “Kallipolis 2.0: La tua città ideale” ha visto protagonista l’attrice Anna Mallamaci sotto la regia di Riccardo Marotta. L’esperienza si è poi spostata tra le vie di Siracusa con la passeggiata filosofico-teatrale “Tra le strade della città in cerca della felicità”, un percorso curato da Annalisa Di Nuzzo che permette ai liceali di dissertare camminando tra le meraviglie archeologiche di Ortigia.

I seicento adolescenti coinvolti partecipano attivamente ai laboratori di Filosofia Pratica coordinati da Alessio Ferrara, che spaziano dalla Street Art alla Radiosofia, dalla Fantasiologia allo Yoga. Di particolare rilievo è l’Agon filosofico curato da Danilo Piscopo, uno spazio dove i ragazzi possono esprimere il proprio Daimon e confrontarsi in una competizione sana per riconoscere il valore dell’altro. Parallelamente, la “Bottega dell’empatia” del professor Salvatore Ferrara e l’Agorà per i docenti curata da Giuseppina Russo (referente del CRIF, Philosophy for Children) consolidano il valore educativo dell’iniziativa.

A guidare le riflessioni dei giovani sono esperti del pensiero antico come il Prof. Giuseppe Girgenti, che ha approfondito il legame tra “L’Orecchio di Dionisio e la Caverna di Platone”, e il Prof. Davide Navarria, focalizzato sulla natura (im)possibile di Kallipolis tra regole e ribellione.

Il Festival, che nelle passate edizioni ha già coinvolto circa ottantamila studenti, si conferma un “ponte ideale” tra i luoghi cardine del pensiero occidentale, valorizzando il patrimonio culturale della Magna Grecia. Dopo la conclusione della prima fase a Ragusa, il percorso riprenderà lunedì 4 maggio per concludersi l’8 dello stesso mese, lasciando un segno profondo nel Genius Loci siciliano.