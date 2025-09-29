Inaugurata a Floridia la sede locale dell’associazione nazionale Carabinieri

Sabato pomeriggio, alla presenza di una rappresentanza delle autorità locali militari politiche e religiose, è stata inaugurata la sede della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia erano presenti il vice sindaco di Floridia, Paparella Marieve Nadia, il sindaco di Solarino, onorevole Tiziano Spada, il sindaco di Canicattini Bagni, dott. Paolo Amenta e l’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Ignazio Buzzi.

La Sezione A.N.C. di Floridia, che con il suo Presidente Luogotenente C.S. in congedo, Alfio Mammino conta già 86 soci effettivi, familiari e simpatizzanti, collocata nel cuore della cittadina nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale in via IV Novembre 77/A, è stata intitolata al Carabiniere Carmelo Ganci, l’eroe nato a Siracusa il 30 luglio 1964 che il 4 dicembre 1987 che perse la vita nell’adempimento del dovere e che è stato insignito con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, concessa con D.P.R. del 31 ottobre 1988, con la seguente motivazione: “A diporto in abito civile unitamente a pari grado, appreso che poco prima quattro malviventi armati avevano perpetrato rapina ai danni degli avventori di un esercizio pubblico dandosi poi alla fuga a bordo di autovettura di grossa cilindrata, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, si poneva alla loro ricerca con la propria autovettura. Intercettati i fuggitivi ed ingaggiato con essi conflitto a fuoco, nel corso di prolungato inseguimento ad elevata velocità fuoriusciva con l’auto dalla sede stradale finendo nella sottostante scarpata, ove, ferito ed impossibilitato a difendersi, veniva vilmente ucciso dai criminali con numerosi colpi d’arma da fuoco. Luminoso esempio di elette virtù militari, ammirevole abnegazione e dedizione al servizio spinto fino all’estremo sacrificio”. Castel Morrone (Caserta) il 04 dicembre 1987.

Il tradizionale taglio del nastro è stato a cura di Rosa Ganci, sorella del decorato e socia d’onore con la benedizione dei locali da parte del cappellano militare Don Rosario Scibilia. Presente il Maresciallo Maggiore D’Acquisto Mauro, nipote della M.O.V.M. alla memoria Salvo D’Acquisto.

Nei loro discorsi il sindaco di Floridia, il Presidente della locale sezione A.N.C., l’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale CC Sicilia e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Dino Incarbone, hanno messo in evidenza l’importanza di questo nuovo presidio di legalità sul territorio, prova del legame indissolubile tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione e della continuità di valori e di propensione al servizio che il Carabiniere incarna anche con la cessazione del servizio attivo. Valori quali onore, lealtà, senso del dovere e presenza nelle attività di volontariato, supporto alla cittadinanza e iniziative sociali, sono un esempio di altruismo e attaccamento ai principi comuni; il Carabiniere in congedo continua così a rappresentare un punto di riferimento per la comunità e per le giovani generazioni contribuendo a rafforzare il legame tra l’Arma e i cittadini.

A riguardo si evidenzia il ruolo che l’Associazione Nazionale Carabinieri ricopre, con impegno e dedizione, nei servizi connessi alle pubbliche manifestazioni, alla protezione civile e nel sostegno ai più bisognosi, conferma tangibile di come il senso di appartenenza prosegua per tutta la vita con la stessa intensità e passione, con una disponibilità e uno spirito di servizio che sono fonte di ispirazione per tutti.