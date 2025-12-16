Ultime news

1 minuto di lettura
Associazione politica

Inaugurata domenica la sede di “Insieme per Floridia”

Il presidente Giovanni Ricciardi, nel suo intervento, ha ribadito che "Insieme per Floridia" si pone come strumento di dialogo tra il cittadino e l'Amministrazione Comunale

L'inaugurazione di Insieme per Floridia

Il presidente Giovanni Ricciardi, nel suo intervento, ha ribadito che "Insieme per Floridia" si pone come strumento di dialogo tra il cittadino e l'Amministrazione Comunale

1 minuto di lettura

La scorsa domenica, l’associazione “Insieme per Floridia” ha inaugurato la sua nuova sede, alla presenza di numerosi cittadini, esponenti della politica locale e provinciale. L’evento ha visto la partecipazione di un folto pubblico, che ha voluto esprimere il proprio sostegno all’associazione e ai suoi obiettivi. Il presidente Giovanni Ricciardi, nel suo intervento, ha ribadito che “Insieme per Floridia” si pone come strumento di dialogo tra il cittadino e l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e di lavorare per il bene comune.

Ricciardi ha ringraziato tutti i presenti, tra cui il consigliere comunale Davide Spadaro, il presidente provinciale dell’associazione Insieme Salvo Cannata e l’On. Giovanni Cafeo, per la grande partecipazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni per lo sviluppo della comunità.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi