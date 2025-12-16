Inaugurata domenica la sede di “Insieme per Floridia”

La scorsa domenica, l’associazione “Insieme per Floridia” ha inaugurato la sua nuova sede, alla presenza di numerosi cittadini, esponenti della politica locale e provinciale. L’evento ha visto la partecipazione di un folto pubblico, che ha voluto esprimere il proprio sostegno all’associazione e ai suoi obiettivi. Il presidente Giovanni Ricciardi, nel suo intervento, ha ribadito che “Insieme per Floridia” si pone come strumento di dialogo tra il cittadino e l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e di lavorare per il bene comune.

Ricciardi ha ringraziato tutti i presenti, tra cui il consigliere comunale Davide Spadaro, il presidente provinciale dell’associazione Insieme Salvo Cannata e l’On. Giovanni Cafeo, per la grande partecipazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni per lo sviluppo della comunità.