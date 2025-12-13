Inaugurata la Christmas City a Melilli: da oggi si aggiunge anche il trenino panoramico per i bambini

È stata inaugurata ieri sera in piazza San Sebastiano, alla presenza del sindaco Giuseppe Carta, la Christmas City, il villaggio di Natale che ha subito accolto con calore numerose famiglie, confermandosi fin dal primo giorno come uno spazio pensato a misura di grandi e piccini.

Le attrazioni già attive – dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, dalle aree gioco e gonfiabili al mercatino di Natale – hanno contribuito a creare un clima di festa autentico, favorendo momenti di condivisione e spensieratezza. I più piccoli hanno vissuto un’esperienza coinvolgente fatta di sorrisi, gioco e meraviglia. Un momento particolarmente apprezzato è stato il contatto diretto con gli animali: la dolcezza del cagnolino Whisky, mascotte del Villaggio di Babbo Natale, e la presenza del pony hanno rappresentato uno dei momenti più apprezzati della giornata. A partire da oggi, l’offerta si arricchisce ulteriormente con l’introduzione del trenino panoramico per bambini, che si aggiunge alle altre attività già presenti, regalando un ulteriore tocco di magia all’esperienza della Christmas City.

Contestualmente all’inaugurazione sono state aperte al pubblico le due mostre di Tony Fanciullo ed è stata resa possibile la visita al Museo delle Moto d’Epoca, ampliando l’offerta culturale collegata alle iniziative natalizie.

La Christmas City proseguirà nei prossimi giorni come luogo di incontro, festa e condivisione, confermando Melilli come punto di riferimento del Natale sul territorio. Orari di apertura: tutti i fine settimana di dicembre e i giorni 1,2,3,4 e 6 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 21:30, le domeniche mattina anche dalle 10 alle 15.