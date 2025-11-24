Inaugurata la Stanza Rosa al Commissariato di Noto

Questa mattina, in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata nei locali del Commissariato P.S. di Noto la ‘Stanza Rosa’. La ‘Stanza Rosa’, realizzata per creare uno spazio dedicato all’ascolto delle vittime vulnerabili e’ destinata all’audizione protetta di donne, minori e altre vittime di reati nell’ambito della violenza di genere e domestica, secondo le linee guida descritte nelle convenzioni internazionali e per l’espletamento delle attività richieste dal c.d. “Codice Rosso”, ai sensi della legge 69/2019.

Insieme a tutti gli attori coinvolti – ha concluso il suo intervento il Sig. Questore di Siracusa dr. Roberto Pellicone ‘’siamo impegnati ad affrontare con dignità e determinazione la battaglia contro la violenza di genere’’.

Il Questore ha inoltre sottolineato il dovere morale, come istituzioni e come comunità, di intervenire e gestire con responsabilità le diverse manifestazioni della violenza e di continuare con il massimo impegno nel fare rete a tutela delle vittime vulnerabili ed ha voluto ringraziare il Rotary club Noto “Terra di Eloro” che ha contribuito a questo progetto così importante dal punto di vista sociale, il dr. Giovanni Boroli e l’istituto di istruzione superiore “Raeli” di Noto per la fattiva collaborazione alla realizzazione dell’evento.

L’inaugurazione odierna, che segue a quella nella Questura di Siracusa ed il Commissariato di Augusta, rappresenta un’azione importante e concreta a sostegno delle vittime di violenza: tutte le donne che raggiungeranno il Commissariato Pubblica Sicurezza di Noto troveranno un ambiente dedicato, confortevole, strutturato e rispettoso.

Il Prefetto Chiara Armenia ha richiamato l’attenzione dei partecipanti sull’esigenza di assumere iniziative a livello territoriale per irrobustire la rete degli Enti pubblici, Terzo settore, mondo Sanitario, Forze dell’ordine, Ordini professionali, per l’ascolto e la protezione delle donne in difficoltà.

Alla cerimonia erano presenti: S.E il Prefetto di Siracusa dr.ssa Chiara Armenia; S.E. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo della Diocesi di Noto; il dr. Corrado Figura, Sindaco di Noto, il Colonnello Dino Incarbone Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa; il Colonnello Jonathan Pace, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; il dr. Concetto Veneziano, Dirigente Scolastico dell’istituto “M. Raeli” di Noto oltre alle rappresentanti delle associazioni antiviolenza che operano sul territorio, F.I.D.A.P.A. Bpw Italy e A.V.I.S. Sezione di Noto.