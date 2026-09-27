Inaugurata “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, la Mostra dell’Angelo Custode

Cultura · IX edizione

Inaugurata “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, la IX edizione della Mostra dell’Angelo Custode, presentata dal Circolo Culturale Tommaso Gargallo. In esposizione le opere di Francesco Buggea. L’inaugurazione, nella serata di venerdì 25 settembre, della IX edizione di “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, ha celebrato le opere dell’Artista protagonista dell’evento: Francesco Buggea, che ha allestito, in modo assolutamente unico e originale, un vero e proprio percorso artistico-sensoriale all’interno della sede dello storico Circolo Culturale Tommaso Gargallo.

I presenti hanno vissuto un pomeriggio culturale, ricco di momenti di ricerca e approfondimenti sul primo pigmento sintetico della storia: il Blu di Prussia, magistralmente esposti dalla professoressa Erika Agnello Scalia. Tante sono state le parentesi culturali, tutte coordinate dall’Avv, Mariangela Musumeci, dalle poesie di Angelo Tarascio, Mariangela Bottone e Aldo Callari, alla digressione storica sulle uniformi blu prussiane del capitano Domenico Salemi, alla ricca biografia sull’artista esposta da Gloria Musumeci ed infine la grande sportiva Pina Cravè, incredibile nuotatrice, pluri premiata, che ha tagliato il nastro di apertura insieme al nipote Francesco Buggea.

La mostra, aperta al pubblico per tutta la durata dei festeggiamenti del Santo Patrono priolese, ha consentito il coinvolgimento di tante altre associazioni presenti e soprattutto delle altre artiste priolesi in esposizione: Cetty Urso, Floriana Materazzo, Elisa Gozzo e Antonella Gentile.

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Il presidente Angelo Musumeci esprime grande soddisfazione per l’edizione di “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, che conferma un ruolo ormai consolidato del Circolo Culturale T.G. nella proposta di iniziative culturali di grande spessore, che rappresentano appuntamenti ormai attesi dalla comunità di Priolo.