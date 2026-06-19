Inaugurato a Buccheri il Centro di raccolta selvaggina: “un primo passo contro l’emergenza cinghiali”

È stato inaugurato questa mattina a Buccheri il primo Centro di raccolta selvaggina (CRS) della provincia di Siracusa. Una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per la gestione degli ungulati abbattuti nell’ambito delle attività di selecontrollo e che rappresenta uno dei primi strumenti operativi messi in campo per affrontare l’emergenza cinghiali nelle aree montane del Siracusano.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo, il deputato regionale della Democrazia Cristiana Carlo Auteri, Giancarlo Perrotta del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio.

Per Alessandro Caiazzo si tratta di un risultato importante ma che va considerato come un punto di partenza. “È fondamentale perché rappresenta il primo passo per arrivare a una soluzione del problema cinghiali che sta attanagliando le nostre province, soprattutto la zona montana. Nessuno ha la presunzione di dire che sia la soluzione definitiva, ma è un esempio virtuoso che può essere replicato da altre amministrazioni comunali”, ha spiegato il sindaco.

Il centro consentirà infatti ai selecontrollori di conferire gli animali abbattuti in un luogo autorizzato, dove potranno essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla normativa e successivamente immessi nella filiera alimentare attraverso percorsi tracciati. “Diventa fondamentale sia per chi opera sul territorio sia per le amministrazioni comunali – ha aggiunto Caiazzo – perché finalmente esiste un luogo in cui concentrare gli animali abbattuti e avviare una filiera controllata”.

Sulla stessa linea il deputato regionale Carlo Auteri, che ha definito il CRS “l’inizio di un percorso concreto” per affrontare una problematica che da anni interessa le comunità montane. “Oggi siamo a Buccheri per testimoniare che quando le azioni corrette trovano amministrazioni che ascoltano il territorio si arriva ai risultati. Questo centro è un segnale chiaro per affrontare la problematica cinghiali, ma servono anche altre strutture. Lo stato di emergenza e le attività di controllo sono importanti, ma dopo la caccia servono luoghi dove poter gestire gli animali abbattuti”.

Auteri ha inoltre richiamato la necessità di completare il percorso relativo al mattatoio di Palazzolo Acreide, individuato come ulteriore tassello per la gestione della filiera: “la Regione ha messo a disposizione le risorse necessarie. Adesso è importante che tutti i territori facciano la loro parte per trasformare queste opportunità in fatti concreti”.

Dal punto di vista tecnico, Giancarlo Perrotta del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale ha evidenziato come la struttura permetta di superare il limite dell’autoconsumo, aprendo nuove prospettive nella gestione della fauna selvatica. “Gli animali abbattuti dai coadiutori autorizzati potranno seguire un percorso certificato e controllato. Attraverso il rispetto delle normative sanitarie sarà possibile destinarli al consumo, garantendo sicurezza e tracciabilità lungo tutta la filiera”.

Presente anche il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, che ha sottolineato come il fenomeno stia interessando un numero crescente di territori. “Carlentini sta iniziando ad avere problemi seri soprattutto nella zona montana. Per questo guardiamo con interesse all’iniziativa di Buccheri. È una strada che va percorsa con serietà perché il problema ormai riguarda numerosi comuni della provincia”.

Stefio ha inoltre annunciato l’intenzione di approfondire la situazione del mattatoio provinciale di Palazzolo Acreide attraverso un confronto con il Libero Consorzio Comunale, ritenendo la struttura strategica per completare il sistema di gestione della fauna selvatica.

L’apertura del Centro di raccolta selvaggina rappresenta dunque un primo tassello di una strategia più ampia che punta a coniugare controllo della popolazione di cinghiali, tutela delle attività agricole e valorizzazione della filiera alimentare nel rispetto delle norme sanitarie e ambientali.