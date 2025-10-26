Inaugurato il Gran Galà del Pizzolo di Sortino: oggi giornata tra cibo, spettacoli e tradizione

Inaugurato ieri il II Gran Galà del Pizzolo di Sortino. Con il sindaco Vincenzo Parlato, a tagliare il nastro, la senatrice Daniela Ternullo e il neo assessore al Turismo Sebastiano Ranno.

Una manifestazione che mette insieme cibo, spettacolo e tradizione: oltre agli stand distribuiti lungo corso Umberto, in cui gustare le varietà di pizzolo preparate appositamente dai ristoratori locali (salati, dolci, vegetariani e gluten free), è possibile visitare mostre fotografiche, allestite nei cortili, assistere a spettacoli e visitare i musei cittadini, eccezionalmente aperti per tutta la durata della manifestazione.

Oggi dalle 11 garantito il servizio navetta gratuito, da e per il centro cittadino. Poi gli spettacoli itineranti della “Fanfara dei giudei di San Fratello”, de “I Cumpari” (fino alle 15) e de “La Serenata” (dalle 19,30 alle 22,30), mostre fotografiche, musei aperti e tanti pizzoli.