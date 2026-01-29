Inaugurato l’impianto sportivo di Augusta. Il sindaco Di Mare: “una giornata storica”

È stato inaugurato oggi il nuovo impianto sportivo di Augusta, che l’amministrazione comunale ha ribattezzato “Campo dei Miracoli” per il valore simbolico di un’opera attesa da decenni e finalmente restituita alla comunità.

Il campo era stato chiuso nel 2005 dopo che dagli accertamenti era emersa la presenza di cenere di pirite nel sottosuolo, materiale di scarto derivato dalla lavorazione industriale, contaminato con sostanze nocive come l’arsenico. Questa situazione aveva determinato elevati rischi ambientali, tanto da includere l’area tra le 81 discariche abusive italiane inserite in procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea già dal 2014. Per risolvere definitivamente il problema, è stato avviato un intervento di bonifica ambientale complesso e articolato sotto la supervisione della struttura commissariale unica per le bonifiche delle discariche. Il progetto di messa in sicurezza permanente ha previsto l’applicazione del “capping”, una tecnica che consiste nell’impermeabilizzazione totale del sito per isolare i materiali contaminati e impedirne il contatto con acqua e suolo superficiale e con l’obiettivo di eliminare i rischi di contaminazione ambientale a lungo termine.

“L’inaugurazione del nuovo campo sportivo Fontana rappresenta una giornata storica per Augusta e per l’intera comunità – sottolinea il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare – Dopo anni di chiusura e di attesa, restituiamo alla città non solo un impianto sportivo, ma un luogo rigenerato, sicuro e finalmente fruibile. Per questo rivolgo un ringraziamento sentito alla Struttura commissariale per la bonifica, guidata dal generale Giuseppe Vadalà, e al colonnello Aldo Papotto, per il lavoro svolto con competenza, rigore e grande senso delle istituzioni. L’intervento sul campo Fontana è stato possibile grazie a una collaborazione leale ed efficace tra la struttura commissariale e il Comune di Augusta e ringrazio anche il vice ministro Vannia Gava per la sua attenta presenza e disponibilità. Una sinergia che ha consentito di affrontare e risolvere una complessa emergenza ambientale, trasformandola in un’opportunità concreta di rigenerazione urbana e sociale. Il campo sportivo comunale “Fontana” di Augusta, oggi definito campo dei Miracoli, rappresenta un esempio significativo di bonifica ambientale integrata con rigenerazione urbana. Per anni rimasto chiuso e inaccessibile, è tornato ad essere un’infrastruttura sportiva moderna grazie a un intervento complesso che ha unito messa in sicurezza ambientale e recupero funzionale dell’impianto sportivo”.

La bonifica ha compreso la rimozione e regolarizzazione delle superfici del sito, la posa di barriere impermeabili, opere di drenaggio delle acque meteoriche e interventi strutturali di contenimento del materiale inquinato. Una volta completata la fase di sicurezza ambientale, l’area è stata trasformata in un impianto sportivo moderno e multifunzionale. I lavori hanno compreso: demolizione delle strutture precedenti, realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica omologato fino alla serie D, costruzione di spogliatoi e strutture annesse conformi ai regolamenti FIGC/CONI, pista di atletica leggera a sei corsie, tra le poche in Italia con tipologia a doppio raggio di curvatura, tribune per circa 1.950 spettatori, con settori separati per pubblico locale e ospite, impianti di illuminazione e sistemazioni esterne, incluse aree parcheggio e regimentazione delle acque.

“La giornata di oggi rappresenta non solo la restituzione di un impianto sportivo alla comunità, ma anche un segnale tangibile di rigenerazione ambientale e urbana, dopo anni di attesa e complessità progettuali – aggiunge Di Mare -. Quando le istituzioni lavorano insieme, con obiettivi chiari e nell’interesse esclusivo dei cittadini, anche le sfide più difficili possono essere vinte. Augusta oggi volta pagina e lo fa nel segno dello sport, dell’ambiente e della rinascita”.

L’impianto è dotato di pista di atletica leggera, aree per il salto in lungo e il salto con l’asta, ampi spazi verdi e servizi funzionali. Numeri che raccontano un progetto di grande qualità ambientale e urbana: 2.500 metri quadrati di prato naturale, oltre 2.500 tra piante e fiori, 62 alberi ad alto fusto che arricchiscono e circondano l’area sportiva, restituendo alla città un polmone verde integrato con l’impianto.

“Oggi è una giornata storica per Augusta e per lo sport. Con l’inaugurazione del Campo dei Miracoli restituiamo alla città un impianto all’altezza della sua bellezza e della sua storia. Non è solo la riapertura di un campo sportivo: è la rinascita di un luogo simbolo, trasformato grazie a un grande intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana – dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, intervenendo all’inaugurazione -. Desidero ringraziare tutti gli attori istituzionali che hanno reso possibile questo risultato a partire dal vice ministro Vannia Gava, dal generale Giuseppe Vadalà e dal colonnello Aldo Papotto della struttura commissariale, fino al sindaco Peppe Di Mare, amministratore eccellente che con passione e determinazione, assieme alla sua squadra, ha saputo trasformare un’idea in un’opera concreta. Quando istituzioni diverse lavorano insieme, è possibile passare dalla bonifica alla rigenerazione, dall’abbandono alla bellezza. Augusta oggi guadagna un’infrastruttura sportiva moderna, sostenibile e inclusiva, che rappresenta un investimento concreto sul futuro dei giovani, dello sport e della qualità della vita”.