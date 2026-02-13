Inaugurazione anno accademico, Scerra (M5S): “L’Università di Catania motore di sviluppo. Siracusa e Ragusa presidio strategico”

Il parlamentare e Questore della Camera, Filippo Scerra, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università di Catania. “Un momento significativo e non solo per la comunità accademica. L’Università di Catania rappresenta uno dei principali motori di sviluppo, economico e culturale, della Sicilia orientale in cui si pone da sempre come partner strategico dei territori”, ha detto Scerra. “In questa ottica, rilevante è il contributo delle sedi distaccate di Siracusa e Ragusa. Ho ascoltato con piacere la volontà del Rettore di assicurare agli studenti parità di accesso ai servizi ed alle opportunità presenti nella sede principale di Catania”, ha aggiunto.

“La Struttura Speciale di Architettura di Siracusa, in particolare, rappresenta un presidio accademico di alto valore simbolico e culturale. Uno dei punti di forza è la sua integrazione con il territorio, con studi ed interventi tarati sul tessuto urbano di Siracusa e del Val di Noto. Un lavoro laboratoriale trentennale importante, rafforzato da recenti accordi per nuovi locali da adibire a biblioteca e laboratori, contestualmente alla ristrutturazione della ex Caserma Abela e di Palazzo Impellizzeri”.