Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Isrr San Metodio di Siracusa. Il tema: “è tempo di educare”

“È tempo di educare” è il tema che Franco Nembrini, pedagogista e saggista, affronterà oggi alle 18 nella chiesa Cattedrale in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025/26 dell’ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose) San Metodio di Siracusa. L’incontro sarà preceduto alle 17 dalla celebrazione eucaristica presieduta da mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. La presentazione dell’anno accademico sarà di don Salvatore Spataro, Direttore dell’ISSR.

Nembrini ha fondato a Calcinate il centro Scolastico “La Traccia” e partecipa al Consiglio nazionale della scuola cattolica e alla consulta pastorale scolastica della Cei come alla Commissione per la parità scolastica del ministero dell’Istruzione. Nel 2011 pubblica il suo primo libro sull’educazione, Di padre in figlio; nello stesso anno inizia una pubblicazione in tre volumi di un commento alla Divina Commedia. Fonda una piccola casa editrice, chiamata Centocanti, con la quale pubblica libri su Dante, e Pinocchio.

Molte delle sue opere vengono tradotte in altre lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco e russo. Viene invitato da TV2000 a realizzare un ciclo di incontri dedicati proprio a Dante, in particolare riguardo all’influenza e all’utilità che ancora oggi possono avere le sue opere. Ha ricevuto il Premio internazionale medaglia d’oro al merito della cultura cattolica, nel 2022.