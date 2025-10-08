Inaugurazione dell’anno sociale per il Lions Club Siracusa Aretusa

La splendida cornice del Castello del Solacium delle Cantine Pupillo ha fatto da cornice alla cerimonia di inaugurazione dell’anno sociale 2025/2026 del Lions club Siracusa Aretusa che vedrà presidente Elisabetta Mariani. Alla presenza degli officer distrettuali Franco Cirillo Past Governatore del distretto 108YB e Walter Buscema secondo Vice Governatore di circoscrizione Walter Buscema della VII circoscrizione con il suo presidente Fabio Gaudioso di zona 18 con Giovanbattista Aloi e gli officer di circoscrizione del club Aretusa Salvatore Bonanno e Pietro Durante rispettivamente referenti dei progetti Martina e Sicurezza stradale e tutela dei Giovani, il presidente ha dato il suo primo tocco di campana.

Nel suo saluto di apertura, Mariani, ha tracciato le linee programmatiche dell’anno sociale in corso, sottolineando la forte volontà di continuare, migliorare ed ampliare quanto fatto dai suoi predecessori in termine di rapporti interclub e istituzioni, organizzazione e programmazione. Questo ambizioso programma, ha aggiunto, sarà possibile e alla portata delle capacità del club, perché lo stesso ha soci di qualità che nel tempo ha saputo formare e preparare ad affrontare sfide difficili ed esaltanti.

L’ambizioso programma tracciato sarà in continuazione con quanto avviato dai suoi predecessori e con il desiderio di migliorarlo, ma soprattutto di ampliarlo sia nei rapporti interclub che verso il sociale e le categorie più bisognose di attenzione, tutto in linea con lo spirito lionistico.

Ai Presidenti dei club Eurialo e Archimede e del club amico Fidapa rivolgendo un particolare saluto ha rinnovato l’impegno di forte collaborazione come ormai di consueto. La serata di ieri celebrava, inoltre, la XIX charter night, che ha ricordato il Past Governatore Cirillo ricordando che la sua nascita ha rappresentato una crescita ulteriore della presenza dei club sul territorio grazie alla lungimiranza del primo Governatore Siracusano il compianto Prof. Gaetano Bellomo e dei lions guida Giuseppe Daidone ed Ilaria Garretto del club sponsor Eurialo.

La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta e i saluto ai numerosi soci intervenuti