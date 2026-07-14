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Politica Ringraziamenti

Incendi a Siracusa, Spada (Pd): “Ringraziamento ai Vigili del fuoco per lavoro svolto”

di Ottavio Gintoli · · aggiornato
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Il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada

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“Rivolgo il mio ringraziamento ai Vigili del Fuoco operanti in provincia di Siracusa per il prezioso lavoro svolto negli ultimi giorni per arginare e spegnere gli incendi che si sono che hanno colpito la città capoluogo in via Antonello da Messina e viale Santa Panagia, a Città Giardino, in contrada Monasteri nei pressi di Floridia e le altre zone del territorio aretuseo.

Il loro impegno, insieme con le altre forze dell’ordine, ha scongiurato che i danni causati dalle fiamme colpissero gli abitanti delle case nelle aree interessate, garantendo anche la salvaguardia degli ecosistemi.

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Il contributo fondamentale fornito dai Vigili del Fuoco assume un valore più ampio considerando le condizioni in cui si trovano a lavorare ogni giorno, a causa del continuo cambiamento climatico, della negligenza dei privati proprietari dei fondi e di chi continua a non rispettare a sufficienza la natura”.

A dichiararlo è l’on. Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino.

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Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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