Incendi a Siracusa, Spada (Pd): “Ringraziamento ai Vigili del fuoco per lavoro svolto”

“Rivolgo il mio ringraziamento ai Vigili del Fuoco operanti in provincia di Siracusa per il prezioso lavoro svolto negli ultimi giorni per arginare e spegnere gli incendi che si sono che hanno colpito la città capoluogo in via Antonello da Messina e viale Santa Panagia, a Città Giardino, in contrada Monasteri nei pressi di Floridia e le altre zone del territorio aretuseo.
Il loro impegno, insieme con le altre forze dell’ordine, ha scongiurato che i danni causati dalle fiamme colpissero gli abitanti delle case nelle aree interessate, garantendo anche la salvaguardia degli ecosistemi.
Il contributo fondamentale fornito dai Vigili del Fuoco assume un valore più ampio considerando le condizioni in cui si trovano a lavorare ogni giorno, a causa del continuo cambiamento climatico, della negligenza dei privati proprietari dei fondi e di chi continua a non rispettare a sufficienza la natura”.
A dichiararlo è l’on. Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino.