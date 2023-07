Incendi e aeroporto ko, Sorbello: “Siracusa esprima una voce forte e autoritaria a tutela dei suoi concittadini”

La Sicilia sta attraversando momenti di difficoltà estrema: incendi devastanti, trasporti in tilt nel pieno della stagione turistica, famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. In tutto questo deprimente contesto, che investe in pieno anche la provincia di Siracusa, le persone sono giustamente confuse, disorientate, prive di riferimenti credibili.

“Le parole del presidente dei vescovi siciliani, mons. Corrado Lorefice, figlio di questa terra, dovrebbero richiamare tutti ad un esame di coscienza – dice Salvo Sorbello, presidente di Progetto Famiglia Siracusa.

“Tutti sappiamo che non si tratta di un’emergenza – ha affermato mons. Lorefice – che la responsabilità di quello che è accaduto ricade su chi ha avuto in mano la cosa pubblica”. Un richiamo forte, inequivocabile, che invita tutti noi “alzarsi in piedi, a riprendere il filo della nostra storia”.

“Spero che questo appello venga ad esempio ripreso al più presto dai consiglieri comunali di Siracusa – dice ancora Sorbello -, che facciano sentire alta e forte la voce di una città che sta subendo danni incalcolabili per quanto accaduto all’aeroporto di Catania, tenendo presente soprattutto che una parte considerevole della società che gestisce l’aeroporto stesso appartiene a noi siracusani. Mentre la politica appare balbettante, in forte difficoltà ad affrontare tempestivamente i problemi della Sicilia, la Chiesa fa sentire alta e chiara la sua voce. Non chiede voti o poltrone, ma pretende la cura affettuosa della casa comune. E ci ricorda che non possiamo stare a guardare. Che dobbiamo svegliarci tutti, individuando percorsi per un futuro comune.”