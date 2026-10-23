Incendi e calamità a Siracusa, Spada (PD): “3,5 milioni stanziati per famiglie e aziende”

Politica · Variazioni

“Dopo anni di battaglie finalmente la Regione Siciliana ha stanziato i fondi per i ristori alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni, nel 2023, dagli incendi nel Siracusano e dai

fenomeni calamitosi. La mia perseveranza nell’interesse del territorio ha prodotto gli effetti sperati”.

A dichiararlo è il deputato regionale Tiziano Spada, esponente del Partito Democratico, dopo la votazione delle Variazioni di Bilancio in Assemblea Regionale Siciliana.

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“Dopo tre anni di ascolto, interlocuzioni e passaggi formali siamo riusciti a dare le risposte sperate a imprenditori e cittadini. La Regione Siciliana ha stanziato i fondi per i rimborsi, che a breve saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una questione che ho seguito attentamente, con l’obiettivo di superare le lungaggini della politica e della burocrazia

per dare strumenti concreti a chi ha scelto di investire in Sicilia e in provincia di Siracusa”.

Oltre che gli incendi, i ristori interessano anche le alluvioni che hanno messo in ginocchio famiglie e imprese in questi tre anni a Siracusa e nei comuni della provincia.

“Negli anni sono state oltre 100 le richieste, da parte di aziende e attività produttive della zona di Melilli, Siracusa e Carlentini, per gli incendi del 2023. A queste si aggiungono i richiedenti rimborsi per i fenomeni alluvionali che hanno colpito diversi comuni della nostra

provincia negli ultimi 36 mesi. Un risultato importante, frutto di perseveranza, di cui beneficeranno i cittadini che hanno subito danni e che hanno dovuto aspettare troppo tempo per avere risposte”.