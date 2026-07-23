Incendi, il sindaco di Palazzolo. Gallo: “Non è emergenza, è un disastro continuo”

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Video · L'intervista

“Non siamo davanti a un’emergenza incendi, ma a una situazione costante che si ripete ogni estate”. È lo sfogo del sindaco di Palazzolo Acreide, Salvo Gallo, intervenuto per commentare i numerosi roghi che nelle ultime ore hanno interessato Siracusa e diverse aree della Sicilia.

Secondo il primo cittadino, le alte temperature e il vento favoriscono la propagazione delle fiamme, ma non sarebbero la causa principale degli incendi. “Sono incendi appiccati volontariamente in più punti – ha dichiarato –. Non credo all’autocombustione o al mozzicone di sigaretta. Ogni anno assistiamo allo stesso stillicidio della natura, con disastri ecologici e ambientali provocati dall’uomo”.

Gallo si è spinto oltre, ipotizzando l’esistenza di una vera e propria organizzazione dietro molti dei roghi che interessano l’Isola. “Qui dobbiamo parlare chiaramente: c’è un’organizzazione che appicca gli incendi perché esistono interessi precisi. Non lancio accuse e non faccio nomi, ma ci sono aspetti che ritengo oscuri e che meritano attenzione”.

Il sindaco ha poi richiamato il tema delle ingenti risorse economiche impiegate ogni anno per fronteggiare l’emergenza. “La Regione Siciliana spende somme enormi per spegnere gli incendi. Ogni intervento aereo ha costi elevatissimi e i mezzi sono continuamente impegnati in operazioni di spegnimento”.

Per il primo cittadino, il fenomeno interessa ormai tutta la Sicilia. “Dal Trapanese al Palermitano, dal Messinese fino alle aree interne, gli incendi sono ovunque. Spesso vengono innescati in più punti e in pochi chilometri di distanza, rendendo estremamente difficile il lavoro dei vigili del fuoco, che stanno svolgendo un impegno straordinario ma non sempre dispongono di risorse sufficienti”.

Al centro delle dichiarazioni di Gallo torna il tema della sicurezza e del controllo del territorio. “C’è un’assenza di presidio. Lo avevo già detto parlando della tutela delle comunità locali e lo ribadisco oggi per gli incendi. Serve una presenza più forte delle istituzioni sul territorio per prevenire e contrastare questi fenomeni”.