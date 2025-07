Incendi, Melilli attiva un Piano straordinario di prevenzione e monitoraggio ambientale

In un’estate segnata da temperature elevate e un rischio incendi in costante aumento, il Comune di Melilli ha attivato un Piano straordinario di prevenzione e monitoraggio ambientale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e il patrimonio naturale del territorio.

Al centro delle azioni messe in campo c’è il potenziamento del sistema di sorveglianza attiva, affidato alla Polizia Locale, che sta operando con controlli mirati e in coordinamento con le autorità competenti: un ruolo chiave è svolto dal Gruppo Volo della Polizia Locale di Melilli, attualmente in azione con l’impiego di droni a tecnologia avanzata, capaci di monitorare vaste aree rurali e collinari in tempo reale, anche nelle zone più difficili da raggiungere via terra.





“La vera arma contro gli incendi è la prevenzione, e la tecnologia ci permette oggi di intervenire prima che il fuoco divampi – dichiara il Comandante della Polizia Locale, Claudio Cava –. I nostri droni sono dotati di sensori ottici e termici che ci consentono di rilevare anomalie, focolai e situazioni potenzialmente pericolose in modo rapido ed efficiente. Questo ci consente di allertare i soccorsi con maggiore tempestività e di prevenire danni irreparabili. Ma serve anche la collaborazione attiva dei cittadini: ogni segnalazione può fare la differenza”

L’Amministrazione Comunale ricorda alla cittadinanza che: è severamente vietata l’accensione di fuochi in aree boschive o a rischio; l’abbandono di rifiuti può diventare un potenziale innesco pericoloso; chi provoca un incendio, anche in modo colposo, è soggetto a gravi sanzioni penali.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale. In caso di avvistamento di fumo, fiamme o comportamenti sospetti, è necessario allertare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o contattare il Comando della Polizia Locale di Melilli.

Il sindaco e l’Amministrazione adottano una linea di tolleranza zero nei confronti di chi compromette la sicurezza ambientale del territorio: proteggere Melilli è un dovere condiviso, che richiede responsabilità, vigilanza e senso civico da parte di tutti.