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Attualità L'appello

Incendi nel Siracusano, i Vigili del Fuoco: “Servono più prevenzione e vigilanza”

di Giulio Perotti · · aggiornato
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Vigili del Fuoco durante un incendio

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Dopo i numerosi incendi che nelle ultime settimane hanno interessato la provincia di Siracusa, le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco lanciano un appello alle istituzioni affinché venga rafforzata l’attività di prevenzione sul territorio. In una nota congiunta, Conapo, Cisl Fns, Uil FP e Confsal Vigili del Fuoco esprimono “forte preoccupazione” per il ripetersi dei roghi di interfaccia, che mettono a rischio abitazioni, attività produttive, ambiente e sicurezza dei cittadini.

I sindacati sottolineano come, anche quest’anno, il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, insieme alle altre componenti del sistema di Protezione civile, stia garantendo interventi tempestivi e altamente professionali, operando però in condizioni particolarmente gravose e con un’elevata esposizione al rischio.

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Pur ricordando che molti incendi siano riconducibili a comportamenti dolosi o colposi, le sigle sindacali evidenziano come una corretta manutenzione del territorio rappresenti uno degli strumenti più efficaci per limitare l’innesco e la propagazione delle fiamme.

Le ordinanze comunali emanate ogni anno per la prevenzione del rischio incendi, osservano i rappresentanti dei lavoratori, costituiscono un importante presidio amministrativo, ma la loro efficacia dipende dall’effettiva attività di informazione, vigilanza e controllo prevista dalla normativa.

Per questo motivo Conapo, Cisl Fns, Uil Fp e Confsal chiedono alle amministrazioni competenti di rendere pubblici i dati relativi alle attività di prevenzione svolte, indicando il numero dei controlli effettuati, delle diffide emesse, delle eventuali sanzioni amministrative e delle altre iniziative adottate nei confronti di chi non rispetta gli obblighi previsti.

Secondo i sindacati, la conoscenza di questi elementi consentirebbe non solo di valorizzare il lavoro svolto dagli enti locali, ma anche di individuare eventuali margini di miglioramento delle strategie di prevenzione.

Le organizzazioni ribadiscono infine che la prevenzione degli incendi non può essere limitata ai soli mesi estivi, ma deve diventare un’attività costante durante tutto l’anno, attraverso la manutenzione del territorio, il monitoraggio delle aree più esposte al rischio e il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti.

Investire nella prevenzione – concludono i sindacati – significa ridurre il numero degli incendi, limitare i danni al patrimonio pubblico e privato, tutelare l’ambiente e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori impegnati quotidianamente nelle attività di soccorso“.

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Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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