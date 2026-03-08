Incendiate auto aziendali di proprietà del marito di una consigliera comunale di Pachino

A Pachino tre mezzi appartenenti a un’azienda locale sono stati distrutti da un incendio. Il rogo, divampato nellannotte, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono giunti rapidamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire l’origine del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna pista e le indagini sono in corso.

Secondo le prime informazioni, l’azienda a cui apparterrebbero i mezzi sarebbe riconducibile alla consigliera comunale Lucia Marchese, in quanto moglie del titolare dell’attività.

Sull’episodio è intervenuto anche il deputato di Forza Italia Riccardo Gennuso, che ha espresso una dura condanna per quanto accaduto: “Un gesto ignobile che condanniamo con forza. La violenza e l’intimidazione non fermeranno chi lavora onestamente. Piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia”.