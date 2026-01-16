Incendio all’auto di un penalista a Floridia: la solidarietà dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa

Il Presidente e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa esprimono “sincera vicinanza, sostegno incondizionato e piena solidarietà al collega avvocato Gabriele Germano, vittima del gravissimo atto incendiario che ha colpito la sua autovettura. Si tratta di un gesto vile e intollerabile, che desta profonda preoccupazione non solo per la sua intrinseca pericolosità, ma soprattutto perché diretto contro un avvocato, presidio essenziale di legalità e di tutela dei diritti fondamentali. L’avvocato, infatti, svolge una funzione costituzionalmente rilevante, garantendo il diritto di difesa e l’equilibrio del sistema di giustizia, nell’interesse tanto dell’imputato quanto della parte offesa. Episodi di questo genere si inseriscono in un contesto che, purtroppo, vede da tempo l’avvocatura nel suo complesso esposta ad atti intimidatori, minacce e tentativi di condizionamento inaccettabili. Tali condotte non colpiscono solo il singolo professionista, ma mirano a indebolire e intimidire il ruolo stesso dell’Avvocatura e, con esso, le garanzie di uno Stato di diritto. L’Ordine degli Avvocati di Siracusa ribadisce con forza che nessuna intimidazione potrà mai soffocare o piegare la funzione dell’Avvocato, che continuerà a essere esercitata con indipendenza, dignità e coraggio, nel rispetto della legge e a tutela dei diritti di tutti i cittadini. Confidando nel pieno accertamento dei fatti e nell’individuazione dei responsabili, l’Avvocatura tutta si stringe attorno al collega, rinnovando l’impegno a difendere, senza arretramenti, i valori della legalità, della giustizia e della libertà di difesa”.