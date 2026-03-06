I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria aretusea per danneggiamento seguito da incendio un augustano 43enne, già noto alle forze dell’ordine.

Le tempestive indagini dei Carabinieri scaturite dalla denuncia sporta dal proprietario di una villetta, hanno consentito, attraverso la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza, di risalire all’identità dell’uomo che, la notte del 25 febbraio, utilizzando liquido infiammabile, avrebbe dato alle fiamme materiale edile destinato a lavori di ristrutturazione dell’abitazione della vittima.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare gli indumenti utilizzati dal 43enne per compiere l’atto delittuoso.