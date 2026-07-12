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Cronaca Vigili del Fuoco sul posto

Incendio in via Antonello da Messina a Siracusa: il rogo lambisce alcune abitazioni

di Giulio Perotti ·
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Incendio a Siracusa

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Ancora un vasto incendio a Siracusa. Dalle prime ore del pomeriggio di oggi un rogo di ampie dimensioni si è sviluppato tra via Antonello da Messina e la zona limitrofa a viale Santa Panagia, interessando un’ampia area di sterpaglie e terreni incolti.

Complice il vento, le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dalla vegetazione secca e dalla presenza di rifiuti abbandonati presenti nell’area, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Siracusa, impegnate nel contenere il fronte del fuoco ed evitare che l’incendio raggiungesse alcune abitazioni situate ai margini dell’area interessata dal rogo.

L’incendio ha generato una densa colonna di fumo, ben visibile anche a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Si tratta dell’ennesimo episodio nel giro di pochi giorni. Già la scorsa settimana un altro incendio di vaste proporzioni aveva interessato la vicina via Mazzanti e viale Scala Greca, confermando come le alte temperature, il vento e la presenza di terreni incolti rappresentino un mix particolarmente pericoloso in questo periodo dell’anno.

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Giulio Perotti

Giulio Perotti è un giornalista pubblicista iscritto all’albo dal 2016 (n. 161722). È il veterano della redazione di SiracusaNews, avendo iniziato la sua collaborazione nel 2011. Ha iniziato con lo sport, ma…

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