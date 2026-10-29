Incendio Isab Nord, Gianni: “emergenza rientrata”

Attualità · PRIOLO GARGALLO

Il sindaco del Comune di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, informa che l’emergenza determinatasi a seguito dell’incendio di ieri pomeriggio nello stabilimento ISAB Nord, che ha interessato il reparto SG13, può considerarsi conclusa e non sussistono, allo stato attuale, criticità per la popolazione.





“Fin dalle prime fasi dell’evento, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile – dice Gianni – ha attivato tempestivamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ARPA Sicilia, provvedendo contestualmente a informare la Prefettura di Siracusa, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e la Procura della Repubblica, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e il costante monitoraggio della situazione. Contestualmente, il Comando di Polizia Locale si è recato sul posto per svolgere le attività di rito, operando in raccordo con i Vigili del Fuoco, con ARPA e con gli altri enti intervenuti sui luoghi dell’evento.”

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Il sindaco Pippo Gianni ha personalmente seguito l’evoluzione della situazione in stretto raccordo con gli uffici preposti, mantenendo un costante flusso informativo con gli enti competenti al fine di assicurare la massima tutela della popolazione e del territorio: “Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile comunale, alla Polizia Locale, al personale di ARPA, alle Forze dell’Ordine e tutti gli enti coinvolti per la professionalità e la tempestività dimostrate nella gestione dell’evento. L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire gli approfondimenti tecnici e gli accertamenti in corso da parte delle Autorità competenti, garantendo alla cittadinanza la massima trasparenza e informazione.”