Incendio nella notte in largo Luciano Russo: coinvolte più auto, fumo nelle abitazioni

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri in largo Luciano Russo, nel cuore della Mazzarrona. Poco dopo le 23, diverse segnalazioni sono giunte al centralino dei Vigili del Fuoco per l’incendio di un’auto, ma al loro arrivo la situazione è apparsa subito più complessa.





Le fiamme avevano infatti già coinvolto più veicoli, estendendosi rapidamente anche in prossimità delle palazzine circostanti. A quel punto è scattata la richiesta di rinforzi, con l’arrivo di una squadra dal distaccamento di Priolo e di una seconda autobotte, per un totale di 12 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

L’incendio ha causato disagi ai residenti, con denso fumo che ha raggiunto alcune abitazioni, soprattutto ai piani alti, costringendo molti a chiudersi in casa con le finestre serrate. In tanti sono scesi in strada per osservare quanto stava accadendo. Fortunatamente non si è reso necessario evacuare gli edifici, l’intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori. Restano ora da chiarire le cause del rogo, su cui sono in corso gli accertamenti.