Incendio spazzatrice a Siracusa, Risam srl chiarisce le cause accidentali e smentisce ogni ipotesi di dolo

“In merito all’incendio che ha coinvolto una macchina spazzatrice durante lo svolgimento del servizio di igiene urbana nella città di Siracusa, l’azienda Risam srl intende fornire i necessari chiarimenti per ristabilire la corretta narrazione dei fatti e rassicurare la cittadinanza”. Così recita una nota inviata dall’azienda alle redazioni giornalistiche, che spiega e delinea quanto successo.

“A seguito dei primi accertamenti – si legge – emerge chiaramente come l’evento sia da attribuire a una sfortunata combinazione di cause accidentali e contingenti, del tutto indipendenti dalla volontà dell’azienda o da azioni di terzi. Durante le ordinarie operazioni di pulizia del manto stradale, le macchine spazzatrici possono infatti imbattersi in cumuli di sterpaglie secche che, aspirate all’interno dei meccanismi, possono entrare in contatto con mozziconi di sigarette ancora accesi abbandonati in strada. Tale commistione può generare fenomeni di combustione interna che, alimentati dal flusso d’aria del macchinario, possono purtroppo degenerare in fiamme. La Risam srl smentisce quindi categoricamente ogni ipotesi di atto doloso o evento criminale legato all’episodio. Si è trattato di un incidente di natura tecnica e fortuita, purtroppo imprevedibile nonostante la regolare manutenzione a cui vengono sottoposti tutti i mezzi della flotta. L’azienda coglie l’occasione per ringraziare i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento e ribadisce il proprio impegno quotidiano nel garantire la massima efficienza e sicurezza nei servizi resi alla comunità siracusana”.